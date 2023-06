Gefahren der KI bestehen darin, dass beispielsweise zu real aussehenden Fälschungen generiert werden, was die Verbreitung von Fake News anfeuern wurde. Entwickler geben sogar selbst an, dass die neuesten KI-Programme kaum noch kontrolliert werden können. Zudem sind viele Jobs durch die übermäßige Verwendung von Künstlicher Intelligenz gefährdet. Gehen die Entwicklungen weiter und es entstehen KI-Roboter, die bald alle Aufgaben übernehmen, würden viele Menschen ihre Jobs verlieren. Das würde die Arbeitslosenquote steigen lassen, was der Gesellschaft schaden würde. Aus diesen Gründen sollte die Forschung eingedämmt werden. Das ist es, was Experten aus Wissenschaft und Forschung sowie der Tech-Industrie jetzt fordern.



In einem offenen Brief der gemeinnützigen Organisation namens Future of Life wird eine Entwicklungspause für den Bereich KI verlangt. In dieser Zeit sollen zunächst Regulierungen bezüglich dieser Technologie geschaffen werden. Es ist wichtig, dass Sicherheitsstandards festgelegt werden. Nur so kann potenzieller Schaden durch KI vorgebeugt werden. Viele Menschen haben diesen Brief unterschrieben. Zu den Forderern gehören unter anderem Tesla-Chef Elon Musk sowie Apple-Gründer Steve Wozniak.