Ein Arbeitsplatz in der Produktion ist hingegen in den seltensten Fällen anpassbar. Vielleicht können Sie noch die Arbeitshöhe an Ihre Körperhöhe anpassen, aber das war es dann meist auch. Arbeitszeit, -organisation und die Nutzung etwaiger Assistenzsysteme hinken den aktuellen Möglichkeiten in Bürobereichen hinterher. Das hat auch lange niemanden gestört, ändert sich aber, seit die COVID-19-Pandemie die Ungleichheit zwischen Blue Collar und White Collar Jobs dramatisch verstärkt hat. Flexibilität in Bürobereichen ist heute Standard, in der Produktion hingegen selten. Auch das ist ein Grund für den massiven Arbeitskräftemangel, den wir aktuell erleben. Dabei stehen uns schon längst vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, Arbeitsplätze und ganze Arbeitssysteme adaptiv an die Anforderungen des Prozesses und personalisiert an die Bedürfnisse der Nutzenden anzupassen.