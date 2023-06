Ein Verteilzentrum ist für Johannes Schweiger ein umfassendes Systemist, in dem Betreiber wirtschaftliche, ökologische und soziale Faktoren in Einklang bringen müssen. Ebenso wichtig ist für ihn ein ausgereiftes Service-, Wartungs- und Betreiberkonzept. Auch die Mensch-Maschine-Schnittstelle spielt für den studierten Betriebswirt eine entscheidende Rolle. In diesem Zusammenhang stellt er sieben Thesen zur Ergonomie in der Logistik auf: