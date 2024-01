2024 wird ebenso das Thema Energie ganz wichtig bleiben. Die Stromversorgung in Produktionsumgebungen ist ein großes Thema, das die Automationsbranche bereits auf dem Schirm hat. Synapticon setzt hier auf Gleichstrom und Kleinspannungen, um Energie maximal effizient zu nutzen. So lässt sich gerade Solarstrom, der meist mit 50 Volt Gleichstrom vom Fabrikdach kommt, ideal direkt und ohne Umwandlung in Wechselstrom in der Produktionsumgebung nutzen. Im neuen Jahren könnte die Elektrifizierung, unter anderem durch integrierte Servoantriebe, in vielen Bereichen die Pneumatik ablösen, die durch Undichtigkeiten zu heute nicht mehr tolerierbaren Energieverlusten führen kann.