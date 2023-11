Bei einem Integrated-Motion-Ansatz sind Servoantrieb, Encoder, Safety-Encoder, Bremse und Funktionen der Safety-SPS in einem Device integriert. Diese Technologie hat Synapticon bisher vorrangig für Hersteller von Cobots, AGVs und AMRs eingesetzt. Dadurch wurden Designs kompakter, die Wartung einfacher, die Sicherheitsfunktionen mehr und ingesamt steigerte sich die Effizienz in der Produktion. Nun bietet Synapticon seine Devices auch für den klassischen Maschinenbau an.

Verschiedene Entwicklungen machten die integrierten Antriebe immer mehr auch für den Maschinenbau interessant: Die Elektrifizierung, der verstärkte Einsatz von Gleichstromversorgungen, die Reduzierung der Versorgungsspannung, die Mobilisierung von Systemen, eine Erweiterung der funktionalen Sicherheit, Standardisierung der Kommunikation und auch die Dezentralisierung.



