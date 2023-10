FACTORY: Warum braucht es Ihrer Ansicht nach mehr Automatisierung in der Produktion?



Robert Mühlfellner: Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in der Produktion wird immer geringer. Dies kann teilweise durch höhere Automatisierungsgrade ausgeglichen werden. Zudem können bestehende Mitarbeiter:innen für sinnvolle Tätigkeiten eingesetzt werden. Störungen in den Lieferketten führen auch dazu, dass die Produktion wieder näher zum Kunden in Europa verlagert wird. Hier spielt Automatisierung eine Schlüsselrolle, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wo sehen Sie aktuell die größten Automatisierungstrends?



Robert Mühlfellner: In einer Ära, in der die Sicherheit am Arbeitsplatz einen zunehmend kritischen Stellenwert einnimmt, gewinnt die Gewährleistung der Sicherheit von Produktionsanlagen und Maschinen enorm an Bedeutung. Hierbei kommt der funktionalen Sicherheit eine immer größere Rolle zu. Eine weitere Entwicklung ist die wachsende Flexibilität in der Fertigung. Durch die Individualisierung steigt die Variabilität in den Fertigungsprozessen. Während man früher hunderttausende von gleichen Produkten auf einer Linie gefertigt hat, bevor man umrüsten musste, geht man jetzt mehr und mehr in Richtung Losgröße 1. Dies erfordert flexible Fertigungslösungen. Ein zusätzlicher Trend, der ins Blickfeld gerückt ist, betrifft die gesteigerte Aufmerksamkeit auf die Logistik. Heute steht die Nachverfolgung des Wegs eines Produkts von der Fertigung bis zum Endverbraucher im Fokus, einschließlich aller dahinterstehenden Prozesse. Um diese Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, wird auch hier immer mehr Automatisierung integriert. Und ich finde es spannend, mit Neuron hier ein Rädchen in dieser Entwicklung zu sein.



Robert Erasmus: Mir ist zusätzlich auch das Thema Standardisierung sehr wichtig. Die Fähigkeit, wiederkehrende Funktionen durch ein Test-Framework vorab zu prüfen und in einer Bibliothek abzulegen, ermöglicht höhere Qualität und verringert die Anfälligkeit für Fehler. Wenn ein Ingenieur eine Automatisierungsanlage programmiert, muss er nicht mehr SPS-Projekte und Programme, die er schon programmiert hat, zusammenkopieren und dabei womöglich immer wieder denselben Fehler machen. Dank der T3 Qualifizierung unserer Entwicklungsumgebung Neuron Power Engineer sowie dem integrierten Testframework können die Elemente der Bibliothek bis SIL3 vorzertifiziert werden und stehen somit für funktionale Engineering-Aufgaben zur Verfügung – man ist also automatisch funktional sicher unterwegs.