„So weit wie ihr, sind nicht viele Schaltanlagenbauer“, lobt Thomas Kaufmann das WHP-Team. Denn es gebe in Österreich viele, die ihre Planung noch immer in 2D machen und auch dabei bleiben wollen. Das versteht Gerhard Baumgartner gar nicht: „Nur mit der Planung in 3D funktioniert die Wertschöpfungskette. Ich verstehe auch nicht, warum man einen Schaltschrank, der in der Werkstatt so real da steht, mit Gewalt zweidimensional planen möchte.“ In 3D gehe der Aufbau wesentlicher schneller und man müsse nur eine einzige Ansicht zeichnen, die man dann nach Belieben drehen kann. So sieht man genau, wo etwa Hotspots liegen oder es zu Kollisionen im Schrank kommen kann. „Ich ziehe mir alles dorthin, wo ich es brauche und sehe gleich ob es sich ausgeht“, ergänzt Paul Hauser und erzählt weiter „Wir planen auch gleich die Drähte und die Sensoren in 3D.“ Damit ist WHP bereits beim digitalen Zwilling eines Schaltschranks angekommen.