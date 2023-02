Sensibilisieren für Notwendigkeit von OT-Sicherheit

„TÜV AUSTRIA liefert in Sachen industrielle IoT einen echten Mehrwert. Wir sensibilisieren für die Notwendigkeit von OT-Sicherheit, betrachten Safety und Security in einem integrierten Ansatz und schaffen damit neue Sicherheitssysteme, die nachhaltig und zukunftstauglich sind“, so Stefan Haas.Für diese Expertise verfügt der TÜV AUSTRIA über eine Reihe von Werkzeugen, um Kunden in der jeweiligen Situation zielgerichtet unterstützen zu können. Dazu gehört beispielsweise das Certified Security Operations Center (CSOC), das die IT-Struktur von Kunden rund um die Uhr überwacht. Bis zu 80.000 Mal wird ein Unternehmen pro Tag angegriffen. 80 Prozent dieser Angriffe sind dabei nicht relevant. „Wir wissen, welche Angriffe Relevanz besitzen und was wir unseren Kunden an Unterstützung geben können,“ so TÜV AUSTRIA Vorstandsvorsitzender Haas.

Living the Future

Das Erfolgsrezept des TÜV AUSTRIA seit 150 Jahren? CEO Stefan Haas: „Zu wissen, wie sicher man sein muss, was unsere Kunden wirklich brauchen, wo sie mit ihrer Sicherheit stehen. Wir holen jeden unserer Kunden individuell ab. Mit Prüfungen, Inspektionen, Risikomanagement, Penetrations-Tests, Audits, Zertifizierung, Aus- und Weiterbildung sowie Beratung“, erläutert Haas.



Das 150-Jahr-Jubiläum stellt TÜV AUSTRIA unter das Motto „Living the Future“ – und zeigt damit, was die international tätige Unternehmensgruppe ausmacht. Stefan Haas: „Das ist zunächst einmal unser vorausschauender Blick, immer einen Schritt weiter zu denken, nachhaltig zu agieren, das ist unser Forschungs- und Innovationsgeist und natürlich unsere individuellen Lösungen für unsere Kunden und Partner. All das war und ist fixer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Und unser Versprechen auch für die kommenden 150 Jahre.“