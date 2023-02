Weiter produzieren um den Preis der Sicherheit?

Noch plakativer finde ich folgendes Praxisbeispiel aus einem mittelständischen Produktionsunternehmen. Die Auftragsbücher sind voll, die Anlagen an ihrer Kapazitätsgrenze und liefern eine zielgenaue Qualität. Die Maschinenverfügbarkeit liegt bei annähernd 95 Prozent, was aus Kennzahlen- und Unternehmenssicht gewaltig ist. Genau so wäre der Idealzustand einer laufenden Produktion, nicht nur für den Produktionsleiter, sondern für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Plötzlich, in der bisher herrschenden Komfortzone, macht sich ein Lager einer Rührwerkswelle eines Reaktors lautstark bemerkbar. Das Quietschen und Kreischen der Wellenlagerung ist in der gesamten Produktionshalle zu hören. Der Bereichsverantwortliche meldet die Störung vorbildhaft in das vorgesehene Auftragssystem und informiert damit automatisiert die Instandhaltung. Alsbald kommt der Hinweis aus der Technik-Abteilung: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit Lagerschaden. Wir bitten um Zeitfenster, das Ersatzteil ist vorrätig. Arbeitsaufwand rund vier Stunden“. Gleich darauf meint der Planer: „Ich stimme das mit der Produktionsleitung ab. Ein vorzeitiges Abstellen kommt nicht in Frage.“ Fast im selben Atemzug kommt die verschärfte und unmissverständliche Rückmeldung aus der Produktionsleitung: „Nicht abstellen! Wir sind mit den Produktionsmengen auf einem erfolgreichen Weg, es wird weiter produziert!“ So, und hier beende ich die Auflistung weiterer Wortmeldungen. Denn eines ist klar: Die Anlage hat sich letztendlich in einen ungeplanten längeren Stillstand verabschiedet.

Mögliche Störfaktoren

Mich persönlich beschäftigt in diesem zweiten Fall nicht das Endergebnis, denn da gibt es natürlich verschiedenste Wege und unterschiedlichste Interessen. Eher möchte ich den Fokus darauf lenken, wie sicher die Produktion vom Auftreten und Melden des Problems, bis zum endgültigen Ausfall des Reaktors produziert hat. In dieser Zwischenzeit können weitere Störgrößen erschwerenden Einfluss auf das nun ohnehin schon defekte Lager nehmen. Lagertemperatur, chemisches Umfeld, Zündgrenzen vom verarbeitenden Medium, Feststecken des Rührwerks, bis hin zur mechanischen Zerstörung von Komponenten des Rührwerks samt Antrieb. Die Palette ist an möglichen Störfaktoren ist vielfältig. Letztlich ist es die unglückliche Kombination aus defektem Lager samt erhöhter Temperatur und einer zufällig auftretenden Störgröße. So und nun erinnern wir uns mit Bedacht an den Anfangsslogan zurück und haben ein gutes Gewissen bei dem Thema „sicher produzieren“, oder was meinen Sie?