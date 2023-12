Messe-Vorschau : Die wichtigsten Industriemessen 2024

Lesezeit: ca. 4 Minuten

Mit einigen internationalen Leitmessen lockt der DACH-Raum die Industrie-Unternehmen der Welt in unsere Breitengrade, um hier ihre Innovationen zu präsentieren. Deutsche und österreichische Fachmessen sind also der place to be für alle, die neue Technologien aus nächster Nähe erleben wollen. Wir haben für Sie die Industriemessen aufgelistet, bei denen sich ein Besuch bestimmt lohnt - natürlich mit Datum und Ort.