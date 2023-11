RX, der Messeveranstalter, den viele noch unter dem Namen Reed Messe kennen, prüft laut einer Aussendung am Montag,einen möglichen Rückzug aus dem österreichischen Markt. Die Vorbereitungen für einen Verkaufsprozess seien bereits in Gang gesetzt worden. Die Suche nach einem neuen Eigentümer soll voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Der österreichische Markt erholt sich laut dem Unternehmen langsamer als erwartet. "RX geht davon aus, dass eine neue Eigentümerschaft die besten Voraussetzungen für Wachstum des Geschäfts in Österreich bietet", hieß es dazu in einem Schreiben.

Der Messeveranstalter startete seine Aktivitäten in Österreich 1992 unter dem Namen Messe Salzburg bzw. Reed Elsevier. Bereits im Jahr 2020 hat das Unternehmen kleinere Messen an Lizenznehmer übertragen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie führten dazu, dass einige Messen entweder gar nicht stattfinden konnten oder mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden waren. RX Global hatte die Erwartung gehegt, dass sich der Markt im Jahr 2022 oder 2023 deutlich erholen würde, was sich augenscheinlich nicht erfüllt hat.

Am Dienstag kam auch die Meldung, dass RX Austria einen neuen Chef erhält: Ivo Sklenitzka folgt Benedikt Binder-Krieglstein nach, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Ivo Sklenitzka trat 2007 in den RELX-Konzern ein. Seit April 2022 ist Sklenitzka CFO von RX Austria & Germany. Er soll das laufende Geschäft von RX Austria leiten und den kommenden Ausstieg aus dem österreichischen Markt unterstützen. Binder-Krieglstein verlässt das Unternehmen nach acht Jahren. Seit 2017 war er CEO von RX Austria. Im November 2020 wurde er CEO der deutschen Tochtergesellschaft und fusionierte beide Geschäftseinheiten zu RX Austria & Germany. Im Jahr 2021 wurde Binder-Krieglstein Mitglied des Global Executive Leadership Teams von RX. Auf LinkedIn nannte er einen Grund für seinen Rückzug: "Ich erfülle mir meinen lang gehegten Traum Unternehmer zu werden".