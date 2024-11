Bereits im Jahr 1995 hat sich die Moeschter Group als Spezialist für Hochleistungswerkstoffe zusätzliches Keramik-Know-how ins Haus geholt und daraus die Geschäftseinheit Doceram gebildet. Der Bereich ist heute auf allen Kontinenten und in zahlreichen Branchen in der Bearbeitung von Hochleistungskeramiken tätig. Dazu zählen neben der Automobilindustrie auch der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Medizintechnik, der Vorrichtungsbau, die Luftfahrt, Uhren/Schmuck und rund 20 weitere.



Vorteile der Werkstoffgattung Keramik gibt es viele. Denn Bauteile aus diesem Material sind extrem hart, steif und verschleißarm, elektrisch sowie thermisch isolierend und chemisch resistent. Eigenschaften, ohne die so manche Hightech-Produkte und deren zuverlässiger Einsatz gar nicht möglich wären. Doch letztlich gibt es selten Vorteile ohne Nachteile: Keramik ist teuer, und die Bearbeitung gilt als extrem anspruchsvoll.

Beiden Argumenten pflichtet auch Stefan Veltum, technischer Leiter der Moeschter Group/Doceram, bei: „Es stimmt schon, dass der Materialpreis von Keramik deutlich höher ist als der von Metall. Allein die höhere Standzeit relativiert jedoch bereits die anfänglichen Mehrkosten. Noch wichtiger ist, dass so manche Anlagen oder Maschinen dank der verwendeten Keramikbauteile länger ohne Unterbrechung laufen können. Speziell in solchen Fällen rechnet sich der höhere Materialpreis ganz schnell. Letztlich fangen wir da an, Ja zu sagen, wo andere anfangen Nein zu sagen. Unsere Anwendungsfelder und die Probleme der Kunden, welche wir tagtäglich lösen müssen, sind sehr anspruchsvoll. Daher müssen zum einen unsere Materialien höchsten Anforderungen genügen, und zum anderen deren Verarbeitung auf Formel-1 Niveau sein.“