Auf der LogiMAT 2025 von 11. bis 13. März in Stuttgart können Messebesucherinnen und Messebesucher die neuen Logistiklösungen für Kleinladungstransporte bis 25 kg mit AMY im Live-Betrieb interaktiv testen. Die Autonomen Mobilen Roboter (AMR) sollen sich schnell, einfach und zu leistbaren Konditionen auch in bestehende Strukturen integrieren lassen – in allen Produktionsbereichen von kleinen bis hin zu großen Betrieben, einfach strukturiert oder vollautomatisiert.

Bei dieser Gelegenheit können mittels Testprogrammierungen auch nähere Einblicke in das Flottenmanagement NAVIOS gewonnen werden. Dieses verspricht, besonders intuitiv und userfreundlich sowie flexibel konfigurierbar zu sein.

