„Chinas rasante Entwicklung in der Automatisierung mit Industrierobotern ist außergewöhnlich“, sagt Marina Bill, Präsidentin der International Federation of Robotics. „Vor zwei Jahren überschritt der operative Bestand des Landes die Marke von 1,5 Millionen Einheiten - ein internationaler Rekord.“ Allein die Installation von 290.258 Industrierobotern im Jahr 2022 entspricht einem Weltmarktanteil Chinas von 52 Prozent. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, haben in- und ausländische Roboterhersteller Produktionsstätten in China errichtet und ihre Kapazitäten kontinuierlich ausgebaut.

Massive Investitionen in die Automobilindustrie haben die Nachfrage seit 2010 stark angekurbelt. China hat sich sowohl zum weltweit größten Automobilmarkt als auch zur weltweit größten Produktionsbasis für Automobile - einschließlich Elektroautos - entwickelt und verfügt über ein großes Wachstumspotenzial. China ist auch ein wichtiger Hersteller von elektronischen Geräten, Batterien, Halbleitern und Mikrochips. Seit 2016 hat die Elektro- und Elektronikindustrie die Automobilindustrie als Hauptabnehmer und Wachstumsmotor für Industrieroboter in China abgelöst. Darüber hinaus bauen verschiedene andere Branchen ihre Kapazitäten mit Hilfe fortschrittlicher Automatisierungstechnik aus.