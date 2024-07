Der US-Autobauer Tesla plant, ab dem nächsten Jahr humanoide Roboter einzusetzen. Diese menschenähnlichen Maschinen sollen zunächst in kleiner Stückzahl für interne Zwecke hergestellt werden, wie Konzernchef Elon Musk am Montag auf seinem Kurznachrichtendienst X mitteilte. Bereits Monate zuvor hatte er bekanntgegeben, dass der Roboter vom Typ "Optimus" bis Ende 2024 eingeführt werden soll. Ab 2026 sollen die Roboter dann in großer Stückzahl auch für andere Unternehmen produziert werden.

Humanoide Roboter sind so konstruiert, dass sie der menschlichen Gestalt ähneln, und werden bereits seit mehreren Jahren beispielsweise vom japanischen Autobauer Honda und dem zu Hyundai Motor gehörenden Robotik-Pionier Boston Dynamics entwickelt. Mehrere Unternehmen setzen auf diese neue Roboter-Generation, um einem möglichen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und Aufgaben in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung und Fertigung zu übernehmen.