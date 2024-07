Optimus von Tesla (Gen2)

Land: China | Gewicht: 47 kg | Laufgeschwindigkeit: 8 km/h | Hohe: 180 cm

Bei Tesla wird Optimus schon in den Fabriken eingesetzt. Seine Hände haben elf Freiheitsgrade, schnelle Aktoren sowie Drucksensoren an allen Fingern, so dass der Roboter besser Gegenstände greifen und damit umgehen kann. Tesla will den Optimus schon bald global ausrollen und zunächst vor allem in der Industrie einsetzen. Der Humanoide soll in der Herstellung weniger als 20.000 US-Dollar kosten.