Der Verpackungsexperte Alpla tritt in den Markt für Kunststoff Recycling ein und expandiert in Südamerika. Der brasilianische HDPE-Recyclingbetrieb Clean Bottle wird zum Joint Venture von "Alplarecycling" und den bisherigen Alleineigentümern.

Das Werk in São José dos Pinhais, im Bundesstaat Paraná, hat laut einer Aussendung eine Produktionskapazität von 15.000 Tonnen recyceltem HDPE (rHDPE). „Die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen aus Kunststoff wächst auf allen Kontinenten. Unsere Kunden wollen ihren CO 2 -Verbrauch senken und wir unterstützen sie dabei. Mit der Beteiligung an Clean Bottle sichern wir die langfristige Versorgung unserer Werke in Brasilien mit eigenem, hochwertigem Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR)“, erklärt Dietmar Marin, Managing Director Alplarecycling.

