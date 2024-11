Herr Seifermann, seit wann spielt die Spanabfuhr in der Metallzerspanung eine so wichtige Rolle?

Norbert Seifermann: Seitdem überhaupt Metall maschinell zerspant wird, liegt der Fokus auf einer optimalen Spanabfuhr. In unserer Lehrwerkstatt ist das sicher noch nicht so relevant, wo unsere Azubis mit Feile und Windeisen zunächst einmal das Gefühl für den Span bekommen sollen. Da kehren oder blasen sie ihre paar Späne dann mit dem Besen bzw. mit Pressluft weg.

Sobald es dann an die CNC-Maschine geht, ändert sich das. In der maschinellen Zerspanung erzielt derjenige bessere Fertigungsergebnisse, der den Span am besten bricht und unter Kontrolle bringt. Das zahlt sich am Ende für den Anwender in vielfältiger Weise aus durch erhöhte Prozesssicherheit, höhere Taktraten, eine längere Werkzeugstandzeit und letztlich durch Kostensenkung.

