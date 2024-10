Druckguss Westfalen wurde durch einen Auftrag eines großen deutschen Automobilherstellers vor neue Herausforderungen gestellt. Diese seien mit dem vorhandenen Maschinenpark nicht zu bewältigen gewesen. So waren die im Auftrag enthaltenen Bauteile größer als alle bisher im Unternehmen gefertigten Teile, heißt es. Zudem sei der Maschinenmarkt damals, 2022, stark überhitzt gewesen: Nach der Pandemie stieg die Nachfrage nach Produktionsanlagen sprunghaft an. In Verbindung mit der globalen Lieferkettenproblematik habe das dazu geführt, dass einige Lieferanten, die in die engere Wahl gekommen waren, aufgrund der Lieferzeiten kategorisch von Druckguss Westfalen ausgeschlossen wurden.

Die Wahl fiel schlussendlich auf den Maschinenbauer Grob: Dieser habe sich von den anderen Anbietern vor allem durch die sofortige Rückmeldung am selben Tag und die kurze Lieferzeit der Maschine abgehoben. Nur einen Tag später habe man zur Klärung weiterer Details eine Einladung nach Mindelheim ins Stammwerk des Maschinenbauers erhalten. Innerhalb von drei Monaten konnte die G520F in Betrieb genommen und die Produktion gestartet werden, erklärt Druckguss Westfalen die Kaufentscheidung.