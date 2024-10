Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie: „Mit dem zweijährigen Abschluss und der Einführung der Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel ist uns im vergangenen Jahr ein großer Schritt gelungen. Die Unternehmen haben mehr Planungssicherheit und jene, die personalintensiv arbeiten und damit Arbeitsplätze in Österreich sichern, werden zumindest teilweise entlastet. Ein kreativer Zugang, denn uns und den Gewerkschaften ist bewusst, dass die im europäischen Vergleich sehr hohen Abschlüsse der letzten Jahre unsere Betriebe und den Standort massiv belastet haben.“



Der Fachverband verweist auf die schwierige Situation der Branche: Die Metalltechnische Industrie (MTI) befindet sich seit dem 3. Quartal 2022 in der Rezession, jedes zweite Unternehmen erwartet heuer ein negatives Ergebnis, die Konjunkturaussichten bleiben verhalten. „Jetzt gilt es, den Industriestandort Österreich durch den Schulterschluss aller Akteure zu sichern. Die neu zu bildende Bundesregierung ist gefordert, Sofortmaßnahmen zu setzen, die den Unternehmen wieder Luft zum Atmen geben. Dazu zählen die rasche Senkung der Lohnnebenkosten, ein umfassender Bürokratieabbau sowie gezielte Investitionen in Bildung und eine nachhaltige Energieversorgung“, so Knill abschließend.