"Die Unternehmen der Metalltechnischen Industrie sind extrem unter Druck. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa und auf den globalen Märkten sind sehr volatil, unser wichtigster Exportmarkt Deutschland schwächelt und die Energiepreise sind vor allem in Österreich eine große Belastung. Die Inflation in Österreich liegt weiterhin um mehr als 2 Prozent über jener im Euroraum, das führt bei uns zu viel höheren Lohnsteigerungen als es in den Wettbewerbsländern der Fall ist. Dadurch verlieren wir dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit. Die negativen Branchenzahlen spiegeln diese schwierigen Rahmenbedingungen wider", so Knill.

Im zweiten Jahr in Folge befindet sich die Metallindustrie in einer Rezession. Der Produktionsrückgang betrug preisbereinigt 8 Prozent. Nominal sank die Produktion um 2,3 Prozent. Im Vorjahr wuchs die Branche noch um 3,7 Prozent. Die Exportquote lag bei 78 Prozent. Die Auftragseingänge brachen im vergangenen Jahr um fast 19 Prozent ein. Die Zeichen stehen auf Rezession auch für das laufende Jahr 2024.