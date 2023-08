Die metalltechnische Industrie ist einer der größten Industriezweige in Österreich und hat einen Anteil von 6,5 % des Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die Qualität der hochwertigen Metallprodukte, z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Elektrotechnik, Metallwaren macht die metalltechnische Industrie zu einem gefragten internationalen Handelspartner. Sie ist für 25 % der gesamtösterreichischen Exporte verantwortlich. In der Gesamtwirtschaft werden durch die metalltechnische Industrie ca. 300.000 Jobs bereitgestellt und die Nachfrage wächst. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Bildungssektor ist in vielen Unternehmen an der Tagesordnung.



