Die starke Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherchips für Künstliche Intelligenz brachte dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix im vierten Quartal einen Rekordgewinn. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherlösungen gab am Donnerstag einen operativen Gewinn von 8,1 Billionen Won (umgerechnet etwa 5,41 Milliarden Euro) bekannt, nach nur 346 Milliarden Won im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit übertraf SK Hynix die durchschnittliche Schätzung der LSEG-Analysten von acht Billionen Won leicht.

Der Quartalsumsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent auf 19,8 Billionen Won. "Die Nachfrage nach HBM und hochdichten Server-DRAM-Chips wird weiter steigen, da globale Technologiekonzerne ihre Investitionen in KI-Server erhöhen und die KI-Inferenztechnologie an Bedeutung gewinnt", erklärte SK Hynix. Einen zusätzlichen Schub erhielt die Aktie am Dienstag durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, bis zu 500 Milliarden Dollar an privaten Investitionen in KI-Infrastruktur zu fördern.