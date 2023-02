ZKW hat in Kooperation mit Swarovski und dem bayrischen Automobilhersteller ein einzigartiges Lichtsystem entwickelt. Die vier präzise geschliffenen Kristalle auf jeder Seite des „Iconic Glow“ Scheinwerfers sind von individuell gesteuerten LEDs unterlegt. Die Kristallscheinwerfer werden in gesamt-europäischer Fertigung produziert. Entwickelt wurde das Premium-Kristalllicht am Hauptsitz des Lichtsysteme-Spezialisten in Wieselburg, gefertigt wird es im slowakischen Standort Krusovce, die Kristalle kommen aus Österreich. „Mit der Kristallleuchte haben wir einen neuartigen Lichteffekt für ein Premiumautomobil geschaffen“, sagt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.