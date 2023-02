Expandiertes Polystyrol, auch Styropor oder EPS genannt, ist recyclingfähig und kann so wertvolle Ressourcen schonen. HIRSCH Porozell und Fraunhofer Austria haben ein Forschungsprojekt gestartet, welches das Recycling dieses Stoffes nachhaltiger machen soll.

Styropor seine Verwendung und Verwertung

Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffen. Die meisten der heutzutage verwendeten Kunststoffe sind Thermoplaste (Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol (Styropor), Polyester, …) EPS (Styropor) wird bei Verpackungen und Bauware verwendet, wobei unterschiedliche Additive hinzugefügt werden und somit auch teilweise anders recycelt werden müssen. Verpackungsabfälle fallen beispielsweise bei Weißware, Elektronik und Lebensmitteln an. Da dieser Kunststoff einerseits aus immer knapper werdenden Rohstoffen hergestellt wird und andererseits in der Regel nicht in der Umwelt verrotten kann, ist die Verwertung von Kunststoffen besonders wichtig. Ein Großteil dieser EPS-Abfälle wird jedoch nicht im Sinne einer Kreislaufwirtschaft recycelt, sondern in Anwendungen, wie z.B. Ausgleichs- bzw. Wärmedämmschüttungen oder Styroporbeton, verarbeitet und so abgewertet. Durch dieses Downcycling scheidet das EPS unwiederbringlich aus dem Wertschöpfungskreislauf aus und wertvolle Ressourcen gehen verloren. Verpackungs- und Baustyropor kann aber recycelt werden. HIRSCH und Fraunhofer versuchen dies nun mit mehreren Partnern im Projekt „EPSolutely“ nachhaltiger zu gestalten, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

