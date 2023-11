"Das Porsche-Werk Leipzig zeichnet sich durch starke Produktionskennzahlen aus, die sich vor allem in den Dimensionen Funktionale Excellence und Digitalisierung zeigen," begründet Daniel Stengel, Director bei der Unternehmensberatung Kearney die Entscheidung der Jury zur Wahl der Fabrik des Jahres 2023. "Die Entwicklung hin zur Smart Factory durch den Einsatz von KI-Anwendungen auch im Shopfloor zeigt, welche Chancen hier für viele Unternehmen liegen. Und Porsche Leipzig nutzt sie konsequent."

Im Porsche-Werk Leipzig werden derzeit die Modelle Macan und Panamera hergestellt. Rund 4.300 Mitarbeiter:innen arbeiten in der 2002 eröffneten Fabrik, die sich vom Karosseriebau über die Lackierung bis zur Montage erstreckt. Durchdachte Anlagenkonzepte, digitale Unterstützung der Mitarbeiter und eine weitgehend automatisierte Logistik, die Sequenzkits direkt an den Einbauort liefert, ermöglichen maximale Flexibilität in der Produktion. Das Porsche Werk Leipzig liegt auch in Bezug auf Nachhaltigkeit vorn: Eine klare Roadmap zur "Zero Impact Factory 2030" ist in Umsetzung, einschließlich Maßnahmen wie dem Einsatz eines umfassenden Energy Monitoring Systems und der Substitution von Prozesswärme durch regional erzeugte Energieträger.

Im Karosseriebau werden Hunderte Einzelteile aus Stahl und Aluminium schrittweise zu einer metallenen Hülle zusammengefügt. Adaptive Schweißzangen setzen dabei bis zu 5.200 Schweißpunkte. Integrierte Messsysteme erfassen kleinste Abweichungen an der Karosserie und passen die Parameter automatisch an. Dies gewährleistet die präzise Platzierung aller Schweißpunkte. Die Herstellung einer vollverzinkten Alu-Stahl Macan-Karosserie dauert 8 Stunden und wiegt etwa 480 kg.



Obwohl rund 400 Industrieroboter in der Produktion im Einsatz sind, sind menschliche Arbeitskräfte nach wie vor unverzichtbar, insbesondere für Qualitätskontrollen, Anlagenbedienung und einige manuelle Arbeitsschritte. Im Karosseriebau entsteht somit eine effektive Symbiose aus menschlicher Arbeitskraft und hochmoderner Technik. Die Produktion des Modells Macan erfolgt in 3 Schichten, wobei etwa 180 Mitarbeiter:innen pro Schicht tätig sind. Zu den klassischen Fügeverfahren gehören Kleben, Widerstandspunktschweißen, Stanznieten, Rollfalzen und Bolzenschweißen.

Daniel Stengel, der als Projektleiter für die Fabrik des Jahres bei Kearney verantwortlich zeichnet, ergänzt: "Hinzu kommt, dass das Management des Werkes proaktiv und motiviert die neuen Herausforderungen angeht. Gerade die klare Kommunikation der Strategie sowie der anstehenden Umsetzungspläne an alle Mitarbeiter:innen und Abteilungen hat die Jury beeindruckt."

