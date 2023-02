„Wir freuen uns sehr, dass unser Produkt und unsere Vision von Porsche anerkannt und unterstützt werden“, so Charles Han, CEO von INTAMSYS. „In Zukunft wird INTAMSYS seine enge Zusammenarbeit mit Porsche fortsetzen, um weitere innovative Produkte zu entwickeln, die Anwendung in der Automobilindustrie zu erweitern und die digitale Transformation der Automobilindustrie zu unterstützen, damit mehr Kunden von unseren Hightech-Lösungen profitieren."

Als Risikokapital-Einheit der Porsche AG engagiert sich Porsche Ventures mit Büros in Europa, den USA, Israel und China für Partnerschaften und Beteiligungen bei herausragenden Unternehmern und Start-ups aus aller Welt. Porsche Ventures verfolgt das enorme Potenzial des chinesischen Marktes mit großem Interesse und hat sukzessive in lokale Start-ups wie NIO Capital und iMaker investiert. Porsche Ventures hat jedes Jahr mehr als 150 Millionen Euro für Beteiligungen in Start-ups und Beteiligungskapital-Firmen zur Verfügung. Mit einem Schwerpunkt auf zukunftsweisende neue Technologien, neue Trends und neue Geschäftsmodelle will Porsche Ventures die Zusammenarbeit zwischen Topunternehmen und dem Porsche-Ökosystem fördern, um den beteiligten Unternehmen ausreichend industrielle Ressourcen und Kompetenz bereitzustellen.