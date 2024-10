Wenn Laserschneidmaschinen mit besonders hoher Laserleistung zum Einsatz kommen, wird die Schlacke hart. So hart, dass die aktuell am Markt verfügbaren Auflageleistenreiniger an ihre Grenzen stoßen und eine vollständige Reinigung quasi unmöglich ist, wie Trumpf in einer Aussendung beschreibt. Daher hat das Unternehmen den TruTool TSC 200 entwickelt, der dieses Problem zuverlässig lösen soll.

Trumpf hebt vor allem das neue Reinigungsprinzip hervor, das die Schlacke in zwei Schritten entfernen soll. Die Maschine arbeitet mit einem Schrupp- und Schlichtprozess sowie einer patentierten Geometrie. Um dies zu ermöglichen, haben die Entwickler die Reinigungswerkzeuge mit verzahnten und durchgängigen Schneiden ausgestattet. Die rotierenden Werkzeuge sind rechts und links von der Leiste angeordnet. Die verzahnten Schneidkanten brechen dabei die Schlacke auf und die durchgängigen Schneidkanten schaben die Schlacke ab. Dieser Ablauf erfolgt laut Trumpf permanent, mehr als 25 Mal in der Sekunde, so dass der Reinigungsprozess in einer Geschwindigkeit von vier bis zehn Meter pro Minute erfolgen kann.

Das Arbeitstempo basiert auf einem leistungsstarken Motor, dem innovativen Gleitblech und den neuen Reinigungswerkzeugen, heißt es in der Aussendung. Wie schnell es letztlich vorangeht, hängt aber ebenso von der Schlackendicke ab. Diese darf bis zu 25 mm betragen. Silke Kastner, Vertriebsleiterin International des Geschäftsbereichs Elektrowerkzeuge bei Trumpf, empfiehlt aber eine frühzeitige, regelmäßige Reinigung: „Der Reinigungsrhythmus hängt nicht zuletzt vom Qualitätsanspruch ab, den der Anwender an seine Bauteile stellt. Je präziser diese zu fertigen sind, je früher empfehlen wir zu reinigen. Zudem erreicht unser TruTool TSC 200 dann eine höhere Vorschubgeschwindigkeit und benötigt weniger Vorschubkraft.“