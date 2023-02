Wie können Anlagenbetreiber nun sichergehen, dass die Reinigung ihres Wärmetauschers effektiv war? Die Messtechnik zur Überwachung der Verschmutzung in Wärmeübertragern, die zur Verkrustung und zur Ausbildung von Verschlüssen neigen, werde laut Kastner zu selten eingesetzt. Seiner Meinung nach bedürfe es einer qualifizierten Überwachung des Verschmutzungsfortschritts. So könne auch der optimale Zeitraum für die nächste Reinigung vorausschauend ermittelt werden.

„Die Sauberkeit eines Wärmeübertragers könnte an der Gegenüberstellung der Wärmeübertragungsfähigkeit im Moment der Erstinbetriebnahme und der gemessenen Wärmeübertragungsfähigkeit nach dem Betrieb und der Reinigung dargestellt werden“, regt Kastner an. Dafür empfiehlt er eine Bewertung nach der VDI 4663 „Methodik der Bewertung von Energie- und Stoffeffizienz“, an der er selbst mitgewirkt hat. Damit lasse sich auch die Leistung unterschiedlicher Reinigungsverfahren unter gleichen Verschmutzungsbedingungen in baugleichen Wärmeübertragern vergleichen. Im DACH-Raum bisher wenig bekannt ist ein von der Firma TALCYON angebotenes reflektometrisches Messverfahren, das akustische Impulse misst. Es wurde in Asien bereits mit dem Preis „Technologieführerschaft Rohrinspektion“ ausgezeichnet, und auch Kastner setzt einige Hoffnung in das Verfahren.

Wie man die Verschmutzung auch misst: Mit mehr Einsicht über den Zustand ihrer Apparate ergeben sich für die Betreiber betriebswirtschaftliche Vorteile. Sie können eine mangelhafte Reinigung nachweisen und von den Dienstleistern eine höhere Reinigungsqualität einfordern. Damit alle dasselbe unter „sauber“ verstehen.

