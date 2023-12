Gründlich gereinigte Gussteile reduzieren das Risiko unvorhergesehener Ausfälle und sind ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements. Die BvL Oberflächentechnik GmbH zeigt auf der Messe Euroguss, die vom 16. bis 18. Januar 2024 in Nürnberg stattfindet, sein vielfältiges Spektrum an Reinigungsanlagen, das sich von kleinen, kompakten Waschanlagen bis hin zu maßgeschneiderten Sonderlösungen erstreckt.

Dazu zählt unter anderem die Yukon Durchlaufreinigungsanlage. Abhängig von der Sauberkeitsanforderung und dem Verschmutzungsgrad werden Wasch-, Spül- und Trocknungsprozesse ein- oder mehrstufig und somit bedarfsgerecht konzeptioniert. Die Düsenanordnung in der Reinigungszone wird gezielt auf die Gussteile angepasst. Das gewährleistet eine allseitige und gründliche Reinigung auch in den Ölkanälen. Für das Entgraten von Gussteilen kann die Reinigungsanlage auch mit einer Hochdruckzone ergänzt werden. Die einzelnen Behandlungszonen können im Taktverfahren oder kontinuierlich durchlaufen werden. Die Reinigungsanlage soll ideal als Inline-Lösung einsetzbar sein.

Die Korbwaschanlage vom Typ Niagara kann zur gründlichen Reinigung von mehreren Bauteilen in einem Korb oder auf Warenträgern in nur einer Waschkammer eingesetzt werden. Die Reinigung erfolgt im Spritz-/Flutverfahren. Je nach Kundenanforderung ist das System ergänzt durch ein schwenkendes oder rotierendes Aufnahmesystem oder auch einen Düsenrahmen, der um die Bauteile rotiert. Dadurch werden die Gussteile von allen Seiten gereinigt. Auch bei diesem Typ von Reinigungsanlage können die Düsen und Düsenrahmen individuell auf das Bauteil angepasst werden. Eine integrierte Vakuumtrocknung in der Reinigungskammer ermöglicht nach dem Reinigungsprozess eine direkte Weiterverarbeitung der Gussteile.



Je nach Kundenanforderung können die Anlagen noch um Automationssysteme ergänzt werden. Beispielsweise kann die Be- und Entladung der Korbwaschanlage Niagara automatisiert durch Robotersysteme erfolgen. Dabei wird die Anlage mit einer Rollenbahn ergänzt, was die Anlagennebenzeiten verkürzen soll. Auch die Verwendung von einem Portallader oder einem Shuttlesystem ist möglich. Bei höheren Raumkapazitäten und für einen besonders hohen Durchlauf eignet sich auch eine Doppelkammerausführung der Niagara.

Zusätzlich sin die BvL-Reinigungsanlagen mit „Intelligenz“, also Smart Cleaning, versehen. Diese zeigt Veränderungen im Reinigungsprozess werden im Bedienpanel an. Die intelligente Anlage reagiert zum Teil selbstständig, wenn sich Systemzustände ändern, so dass Prozesse optimal gelenkt werden und Bediener nicht mehr eingreifen müssen. Außerdem werden auf der Basis von Echtzeitdaten vorausschauende Wartungen möglich.

Auf Euroguss in Nürnberg ist BvL am Stand 7-219 mit seinen Reinigungsanlagen speziell für den Gießerei-Bedarf vertreten.

