Aegerter, die an der ETH Zürich am Departement Maschinenbau doktoriert, wurde vom Sonnenaufgang zur Entwicklung der weltweit ersten infusionsfreien Verbundwerkstoffen inspiriert. Mit dem Start-​up «Antefil Composite Tech», das sie gemeinsam mit Christoph Schneeberger und ETH-​Professor Paulo Ermanni ins Leben gerufen hat, will sie die Produktion und die Wertschöpfungskette faserverstärkter Kunststoffe revolutionieren. Solche Materialien werden in Leichtbaustrukturen wie den Turbinenblättern von Windkraftanlagen verwendet. Ihre Arbeit zeigt zudem potenzielle Einsatzmöglichkeiten in der Boots-​ und der Fahrzeugindustrie auf.