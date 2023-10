„Die Strukturen mussten flexibel werden, um in kurzzyklischen Ereignissen den Produktionsbetrieb aufrechtzuerhalten und bestmöglich auf die Entwicklungen der Beschaffungs- und Absatzmärkte reagieren zu können“, erklärt Thomas Herndler, COO Fronius, den Grund für das Umdenken bei Standardprozessen und rigiden Strukturen. Die Strategieänderung ging Hand in Hand mit der Optimierung der Arbeitsbedingungen, der Etablierung neuer Schichtmodelle und der Schaffung zusätzlicher Rollen und Aufgaben. Eine menschengerechte Arbeitsumgebung in den stark schwankenden Rahmenbedingungen in der Corona- und der Halbleiterkrise zu schaffen, identifizierte Fronius als oberste Prämisse. Sie brachte Themen wie Gesundheit, Arbeitsinhalte, Personaleinsatzplanung oder auch Energie dauerhaft in ins Blickfeld, so Herndler. Für die Zukunft setzt der COO für die Wertschöpfungsstrukturen und die End to End Supply Chain auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung, aber auch Mitarbeiterorientierung.