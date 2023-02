Das Technologieunternehmen Fronius mit Sitz im oberösterreichischen Pettenbach hat 2022 mehr als 1 Mrd. Euro umgesetzt. Das ist auch im Vergleich zum Vorjahr mit 995 Mio. ein Zuwachs. Heuer will das Unternehmen 233 Mio. Euro in den Ausbau der Produktionskapazität investieren, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. Stark gewachsen sei der Bereich Solarenergie, aber auch Schweiß- und Batterieladetechnik hätten stark angezogen. "Fronius investiert massiv in zusätzliche Produktionslinien und neue Arbeitsplätze. Damit setzen wir unseren erfolgreichen und nachhaltigen Wachstumskurs weiter fort", sagte Geschäftsführerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß.