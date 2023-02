(Lesen Sie auch: Wie Schutzkleidung richtig gepflegt wird)

Die neuen Dual-Cure-Elastomere mit dämpfenden Eigenschaften von Carbon erfüllen folgende Anforderungen an Materialien für den Aufprall- und Schlagschutz:

Dämpfungsleistung: EPU 45 ist ein Material mit entsprechender Dehnrate, das sich bei höheren Aufprallgeschwindigkeiten verhärtet, um Energie zu absorbieren. Dies ermöglicht die Konstruktion atmungsaktiver Gitterstrukturen, die Komfort bei niedrigen Aufprallgeschwindigkeiten bieten und Energie bei hohen Aufprallgeschwindigkeiten absorbieren. EPU 43 bietet eine moderate Steifigkeit, eine gute Dämpfung und optimale Haltbarkeit bei Biegevorgängen in einer Vielzahl von Temperatur- und Feuchtigkeitsumgebungen.

Langlebigkeit und Komfort: EPU 45 verfügt über die nötige Widerstandsfähigkeit und Elastizität, um wiederholte, energiereiche Stöße in einer Vielzahl von Umgebungen zu überstehen. EPU 43 hat eine moderate Festigkeit, die weichere und flexiblere Gitterstrukturen ermöglicht.

Produktionsdurchsatz: EPU 45 hat die höchste Handhabungsfestigkeit unter den Carbon-Elastomeren und ermöglicht den Druck einer breiten Palette von Teileformen und Gitterstrukturen mit hoher Ergiebigkeit. EPU 43 hat eine mittlere Handhabungsfestigkeit, die den Druck von Produktionsformen mit hoher Ergiebigkeit ermöglicht.

Beide Elastomere sind ab sofort in Nordamerika, Europa und China erhältlich. EPU 45 wird zunächst in 19-Liter-Packungen für großvolumige Produktionsabläufe erhältlich sein, aber auch in kleineren 5-Liter-Mustern zur Unterstützung von Produktionsabläufen mit mittleren Stückzahlen.



Zudem haben Carbon und Henkel heute die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft angekündigt, um gemeinsam neue Harze für die „Idea-to-Production“-Plattform von Carbon zu entwickeln.

Weitere interessante Artikel:

Formnext 2022: Das erwartet Sie auf der 3D-Druck-Messe

Carbon stellt zwei neue 3D-Drucker vor