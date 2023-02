Bei der Pflege und Instandhaltung von Warnschutzkleidung ist einiges zu beachten. Privates Waschen kommt nicht infrage, denn nur ein professioneller Textildienstleister kann die vollständige Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften garantieren. Die MEWA Gruppe, die europaweit von 45 Standorten aus Berufskleidung inklusive Pflege, Instandhaltung, Lagerhaltung und Logistik mit ihrem umfangreichen Dienstleistungssystem anbietet, ist in diesem Bereich branchenführend.



Die europäische Norm EN ISO 20471 definiert im Detail Anforderungen an Kleidung für Mitarbeitende, die aufgrund ihres Arbeitsplatzes in Punkto Sichtbarkeit und Erkennbarkeit einem hohen Risiko ausgesetzt sind, wie zum Beispiel bei Straßenbauarbeiten, Entsorgungsunternehmen, kommunalen Diensten oder im Bereich des Schienenverkehrs. Das Tragen hochsichtbarer Warnschutzkleidung, die nach dem international gültigen Standard EN ISO 20471 zertifiziert ist, ist für sie verpflichtend.

Vier Warnschutzkollektionen im umweltgerechten Mietservice

Das nach der Norm EN ISO 20471 zertifizierte Warnschutzkleidungssortiment von MEWA umfasst vier Kollektionen. MEWA Dynamic Reflect ist eine hochsichtbare Warnkleidung, die Design und Funktion verbindet. Maximale Bewegungsfreiheit durch ergonomische Schnittführung wird mit attraktivem Design verbunden. Die Hi-Vis-Linie bietet eine angenehme Haptik mit gutem Tragekomfort. Die Multiwear-Wetterschutzkleidung im „Zwiebelschalenprinzip“ rüstet für fast alle Witterungsverhältnisse. Zur Abrundung bietet MEWA die Kollektion Outdoor Reflect, bestehend aus bequemen, atmungsaktiven und schützenden Wetterjacken und -hosen, Softshelljacken und Winterjacken.

Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer von MEWA Österreich: „MEWA bietet zertifizierte Warnschutzkleidung ausschließlich im Full-Service-System an. Wir beraten auf Basis der kundenseitigen Gefährdungsanalyse, unterstützen bei der Auswahl der Betriebstextilien und übernehmen alle Aufgaben der Aufbereitung, Pflege und Reparatur, einschließlich Hol- und Bringservice. Das entlastet die Unternehmen und garantiert die Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften."



Bei der Auswahl von Berufs- und Schutzkleidung ist für Unternehmen und Betriebe zunehmend auch die Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium. MEWA KundInnen profitieren von einem umweltgerechten und ressourcenschonenden Mietservice.