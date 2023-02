Die Anwendung bestimmt das verwendetet Material. So gibt es beispielsweise universelle Photopolymere auf Methacrylat-Basis, die vielfach in Konstruktionsaufgaben und Produktapplikationen wie der Medizintechnik verwendet werden. Schwarze und graue Bauteile haften ausgezeichnet an Metallen, Glas und verschiedenen Kunststoffen. Bei größeren Herausforderungen, wie der Verwendung von Elektronikkomponenten, entwickelte man bei Cubicure ein Material für die Produktion flammgeschützter Endbauteile. Dieser halogenfreie Kunststoff bestand als erstes Stereolithographie-Material die Brennbarkeitsprüfung nach UL 94 V-0. Ein gemeinsames Projekt mit Evonik brachte ein industrietaugliches Elastomer hervor, das den 3D-Druck hochflexibler Objekte ermöglicht. Das Material eröffnet neue Möglichkeiten für elastische Komponenten wie die Herstellung von Griffen, Dichtungen, Dämpfungen und Polsterungen.