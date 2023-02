Das Hochleistungsphotopolymer ThermoBlast von Cubicure wurde entwickelt, um besonders hohen Temperaturen zu widerstehen. Auch bei dünnen Wandstärken bis zu 0,45 mm weist es ein sicheres Brandverhalten entsprechend UL94 V-0 auf. Damit ist das Photopolymer für die Herstellung von Spritzgussformen und den Einsatz in der Mobilitätsindustrie geeignet. Zudem erreicht das Material eine außergewöhnliche Durchschlagfestigkeit sowie die höchstmögliche Kriechstromfestigkeit, was es auch für die Anwendung in der Elektroindustrie interessant macht. ThermoBlast ist laut dem Entwickler das einzige Photopolymer für den 3D-Druck, das eine Wärmeformbeständigkeit der Kategorie HDT-A von 270 °C aufweist und weniger als 10 Sekunden nachbrennt. Deshalb werden daraus etwa Bauteile hergestellt, die bei nachfolgenden Lötprozessen hohen Temperaturen standhalten können.