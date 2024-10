Der „Karriere-Freitag“ wird in diesem Jahr als besonderes Highlight beschrieben: Messeveranstalter, Ausstellerbeirat und Aussteller hatten zusammen eine Kampagne für Schüler, Studenten und Berufseinsteiger unter dem Motto „Mold your dreams, mold your future“ organisiert. Ziel war es, junge Menschen über Karrieremöglichkeiten in der Kunststoffbranche zu informieren und zugleich Wissen über Kunststoff zu vermitteln. Viele Aussteller organisierten Fahrmöglichkeiten, Aktionen, Touren über die Messestände sowie Einblicke hinter die Kulissen der Kunststoffverarbeitung.

Die Kampagne sei auf großen Anklang gestoßen, wird in der Aussendung berichtet. Über 400 junge Interessierte hätten diese Chance wahrgenommen und sich den unterschiedlichen Guided Tours angeschlossen. „Der Karriere-Freitag war ein Highlight in der Messegeschichte der Fakuma“, sagte Dr. Christoph Schumacher begeistert. Auch Michael Wittmann lobte die Initiative: „Das war eine tolle Chance für junge Menschen, unsere Branche kennenzulernen.“