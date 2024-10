Eine kompakte Fachmesse, die das gesamte Spektrum der Zulieferer des Maschinenbaus abbildet – das verspricht die bevorstehende Fachmesse für Maschinenbau (FMB) ihren Besucherinnen und Besuchern. Laut einer Aussendung gibt es nicht nur auf den Ständen der Aussteller Neuheiten zu sehen, sondern auch in der „Innovation Gallery“ in Halle 20: Dort kann man unter anderem neue digitale Sensoren (JUMO), eine sichere Kompaktsteuerung (DINA) sowie eine EMV-gerechte Kabelverschraubung (Plica) kennenlernen. Ebenfalls neu: Nachhaltiger und kennzeichnungsfreier Industriereiniger (Herwetec) und, als Entwicklungsprojekt, eine KMU-gerechte Software für die Lichtsimulation (itb).



Zum Messekonzept gehört ein Vortragsprogramm an allen drei Tagen, das den Besuchern tiefere Einblicke in einzelne Themenfelder geben möchte. In diesem Jahr stehen vier aktuelle Themen im Fokus: effiziente Produktion, nachhaltige Fertigung, Fachkräftemangel und die Vorteile regionaler Netzwerke. Hier bringen sich auch die Experten des Spitzenclusters „Intelligente technische Systeme – it´s OWL“ ein und berichten aus ihrer Projektarbeit. Die Besucherinnen und Besucher sollen aber zum Beispiel auch aus erster Hand erfahren, welche Auswirkungen die EU-Maschinenverordnung auf den Maschinenbau haben wird und wie sie die künftigen Nachhaltigkeitsanforderungen (Stichwort CSRD-Richtlinie) in ihrem Unternehmen umsetzen können.



