Laut Gerhard Hirczy von der Wirtschaftsagentur Wien, spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle in der modernen Produktion, insbesondere im städtischen Raum. "Digitalisierung ist ein Katalysator für die Produktion im urbanen Raum." Aus wirtschaftspolitischer Sicht bestehe eine Verpflichtung, die Industrie in diesen Zeiten zu unterstützen. "Ökonomische Politik hat eine Bringschuld, die Industrie zu unterstützen." Ein großes Problem dabei sei, der schwindende Raum für Industriegebiete. "Wohnraum frisst den Raum auf, den die Industrie braucht" so Hirczy.



Ein bedeutendes Projekt, das in Wien umgesetzt wurde, ist die erste Pilotfabrik für Industrie 4.0, an der die TU Wien maßgeblich beteiligt ist. Für Hirczy ein Leutturmprojekt der urbanen Produktion: "Besonders bemerkenswert ist, dass diese Fabrik mitten in einer Stadt errichtet wurde, die für ihre kulturellen Ikonen wie Gustav Mahler bekannt ist, und nicht in einem traditionellen Industriegebiet wie Linz."





Diese Initiative habe auch in der Politik viel Aufmerksamkeit erregt. "Nun wird verstärkt an das Potenzial urbaner Industrie geglaubt. Denn eine moderne, innovative Industrie ist entscheidend für die Zukunft einer lebendigen und dynamischen Stadt. "Eine gute Stadt braucht einfach eine innovative Industrie", so Hirczy.