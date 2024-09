Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der WorldSkills 2024 zeigen, wie in den vergangenen Jahren, beeindruckende Leistungen, die das Ergebnis intensiver Vorbereitung widerspiegeln. Im Wettbewerb um das CNC-Fräsen sicherte sich Weijie Long (China) den ersten Platz, während Junsu Kim (Korea) im CNC-Drehen triumphierte. Die Silbermedaillen gingen im CNC-Fräsen an Jongsu Nam (Korea) sowie André Luis Dono (Brasilien). Bronze sicherte sich Pham Thanh Dat (Vietnam). Im CNC-Drehen gewannen gleich vier Teilnehmer die Silbermedaille: Daimu Tazawa (Japan), Manbing Chen (China), Paramin Phakutlo (Thailand) und João Lucas Gomes Guimarães (Brasilien). Bronze ging an Yong-Xuan Lin (Chinese Taipei).

Lesetipp: Nachwuchskräfte trainieren für weltweit größten Berufswettbewerb in Stockerau

Mit seinem umfangreichen Engagement für die Weltmeisterschaft der Berufe leistet DMG MORI einen maßgeblichen Beitrag zur Ausbildung der notwendigen Fachkräfte für die Machining Transformation (MX). Das betreffe insbesondere den Nachwuchs, so Jan Möllenhoff: „Gerade für die MX-Säulen Prozessintegration, Automation und Digitale Transformation (DX) sind gut ausgebildete Fachkräfte das A und O.“ Diese Sichtweise gehe einher mit dem gemeinsamen Ziel von DMG MORI und den WorldSkills: „Die Förderung und fachliche Stärkung von Nachwuchskräften in klassischen Ausbildungsberufen hat für uns Priorität, weil sie das Rückgrat ganzer Industrien in ihren heimischen Märkten bilden.“ An der Zusammenarbeit wird DMG MORI auch bei den kommenden Weltmeisterschaften festhalten. Die WorldSkills 2026 werden in China und 2028 in Japan ausgetragen – beide Veranstaltungen befinden nur knapp 100 km vom jeweiligen DMG MORI Produktionsstandort entfernt.

DMG MORI hat in diesem Jahr ein besonderes Angebot für seine Kunden: Interessierte Unternehmen können die nur eine Woche in Lyon eingesetzten neuen DMU 40 Plus und CTX 350 im Anschluss an die Weltmeisterschaft der Berufe für ihre Ausbildung oder Fertigung erwerben – zu einem besonders attraktiven Preis anlässlich des Events. Die zusätzliche Motivation an der Maschine des Weltmeisters zu arbeiten, gibt es gratis dazu.