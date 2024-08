Der Standort Stockerau eigne sich laut Jörg Harings, Head of Training der DMG MORI Academy, aus einem weiteren Grund für die Vorbereitung auf den Wettbewerb: „Das moderne Trainingsumfeld und die innovativen Fertigungslösungen des dortigen Technologiezentrums bieten dem Nachwuchs einen umfassenden Einblick in das, was sie im Berufsleben zu erwarten haben – die Zukunft der Fertigung.“ Prozessintegration, Automation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit seien die maßgeblichen Themen dieser von DMG MORI gelebten Machining Transformation (MX). „Auch und gerade in dieser Vision sind gut ausgebildete Fachkräfte das A und O.“ Diese Sichtweise gehe einher mit dem gemeinsamen Ziel von DMG MORI und den WorldSkills, wie Harings abschließt: „Die Förderung und fachliche Stärkung von Nachwuchskräften in klassischen Ausbildungsberufen hat für uns Priorität, weil sie das Rückgrat ganzer Industrien in ihren heimischen Märkten bilden.“

Seit 2007 unterstützt DMG MORI die WorldSkills mit einem großen Maschinenportfolio, technischem Support vor Ort und Vorbereitungskursen für die Auszubildenden – zunächst als Hauptsponsor, seit 2016 als Global Industry Partner der Dachorganisation WorldSkills International. Zu den WorldSkills 2024 in Lyon kooperieren die beiden Partner schon zum siebten Mal. Vom 10. bis zum 15. September 2024 wird die 47. Weltmeisterschaft der Berufe erneut junge Fachkräfte aus aller Welt motivieren, sich mit Bestleistungen zu messen. 25 Länder gehen in den Disziplinen CNC-Drehen und CNC-Fräsen an den Start. Das DMG MORI Technologiezentrum im österreichischen Stockerau dient im Vorfeld des Wettbewerbs – neben dem Hauptsitz in Iga – als Trainingsstandort für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den spanenden Berufen.