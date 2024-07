Als Geschäftsführer der ersten Stunde haben Sie, gemeinsam mit DMG Mori, ein bedeutsames Jubiläum erreicht - 20 Jahre Präsenz in Österreich. Wie blicken Sie auf diese ereignisreiche Zeit zurück? Welche Meilensteine und Herausforderungen haben diese zwei Jahrzehnte geprägt?

Gebhard Aberer: Diese 20 Jahre waren für mich natürlich eine sehr, sehr sportliche Zeit. Ich bin im Jahr 2004 als Geschäftsführer eingestiegen. Da habe ich relativ jung so eine Aufgabe übernehmen dürfen. Ich bin seit 2000 im Konzern und habe anfangs als Werksvertriebsingenieur für Deckel Maho Pfronten und später dann als Area Sales Manager bei der DMG Stuttgart gearbeitet. 2003 wurde entschieden, eine eigenständige Vertriebs- und Service GmbH in Österreich aufbauen, da dieser Markt mit großem Potential für damals DMG gesehen wurde. Es war für mich eine große Ehre und ein toller Vertrauensvorschuss, ab 2004 den Standort Österreich aufbauen zu dürfen. Ich bin sozusagen in die Bundesliga aufgestiegen. Damals hatten wir in Wiener Neudorf ein Team von 34 Mitarbeitern. Den Firmensitz haben wir nach Fertigstellung der Europazentrale in Klaus im Oktober 2005 dann von Wiener Neudorf nach Vorarlberg verlagert. Von da an hatten wir beste Voraussetzungen mit einem eigenen Technologiecenter und konnten so unseren Kunden auf ca. 700m2 Showroomfläche stets die Neuheiten vor Ort auch in Österreich präsentieren.

Und somit begann eine der vielen Umstrukturierungen der Österreich-Niederlassung …

Aberer: Ja, das bedeutete, dass ich ein komplett neues Team aufbauen musste. Und Sie können sich vorstellen, dass so eine Umstrukturierung als relativ junger Geschäftsführer sehr herausfordernd war. Damals wurde der Grundstein für den heutigen Erfolg gelegt. Heute habe ich 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt so ein Team habe. Davon sind allein 40 im Service und wir haben uns in Österreich etabliert. Das bestätigt sich auch am Standort Stockerau, wo wir wirklich als nachhaltiger Partner gesehen werden, nicht nur im Maschinenverkauf, sondern auch im Service, was uns eben auch Folgegeschäfte bringt. Das ist sehr schön zu sehen, unser Service ist das Spiegelbild des Unternehmens. Mit der Fusion von DMG und Mori Seiki im Jahr 2012 wurden wir endgültig zur ´Global One Company´ und ich hatte die Aufgabe, den Standort Stockerau zu integrieren. Die letzten Jahre waren sehr ereignisreich. Wir haben die Zentrale in Klaus aufgegeben, weil damals die Europazentrale in die Schweiz verlegt wurde und sind mit unserem Sitz nach Lustenau übersiedelt. Den neuen Standort in Stockerau haben wir mit einem kleinen, aber feinen Tech-Center mit 250 Quadratmetern aufgewertet, wo wir jetzt eine Plattform bieten, wo wir speziell die Klein- und Mittelbetriebe im Osten Österreichs bespielen können und ihnen die Möglichkeit bieten, unsere Produkte gepaart mit Automation und Digitalisierung in einem Schauraum erleben zu können.