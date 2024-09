Im Münchner Norden, in unmittelbarer Nähe Mori Olympia-Einkaufszentrum, entsteht das Businessquartier „Go Four It“ mit modernsten Standards und einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld. DMG Mori mietet ab 2026 eines der innovativen Gebäude an der Hanauer Straße mit einer Grundfläche von 10.000 Quadratmetern an. Der Standort München soll für den Werkzeugmaschinenhersteller aufgrund seiner zentralen Lage in Europa und der hervorragenden weltweiten Flugverbindungen zu einem Ort des internationalen Austauschs und der Begegnung werden.

Lesetipp: Gebhard Aberer: „Der jungen Generation Mut machen“

"„Wir freuen uns sehr über den Baubeginn. Als global agierendes Technologieunternehmen sind wir weltweit vertreten – doch mit der Entscheidung für München als Standort für das europäische Headquarter bekräftigen wir insbesondere unser Bekenntnis zum europäischen Markt und zum Standort Deutschland. Die Europazentrale wird eine zentrale Drehscheibe für Kunden, Partner, Mitarbeitende und Nachwuchstalente“, sagt Masahiko Mori, Präsident von DMG Mori.