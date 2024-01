Während die Verpackungsbranche wächst, bastelt die EU an einer Verpackungsverordnung, die die Hersteller stärker in die Pflicht nehmen soll. Weniger Verpackungsabfälle sind das Ziel, aber auch eine Forcierung der Kreislaufwirtschaft und damit die Schonung von Ressourcen. Getrieben wird die Wachstumsindustrie unter anderem durch den steigenden E-Commerce im B2C-Bereich. Der Einzelhandel verlagerte sich in den letzten Jahren immer stärker auf das Onlinegeschäft – und die frei-Haus gelieferten Pakete füllten mehr und mehr die Abfall-Container. Obwohl Papier als Verpackungsmaterial einen besseren Ruf als Plastik hat, ist auch dessen Herstellung nicht unproblematisch. Der deutsche Naturschutzbund deckte etwa auf, dass für die Papierindustrie zwischen 2000 und 2010 in Indonesien doppelt so viel ursprünglicher Regenwald gerodet wurde, wie für die Palmölproduktion. Neben Holz als Grundrohstoff bedarf es in der Produktion oft viel Wasser und bleichende Chemikalien, die der Umwelt schaden, wenn sie in unser Ökosystem gelangen. Die Papierindustrie gehört außerdem zu den energieintensivsten Branchen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!

Zu welchem Verpackungsmaterial ein Lieferant greift, hängt zunächst von praktischen Überlegungen ab. Besteht eine sogenannte Kontakt-Sensitivität mit dem verpackten Gut, wie es etwa bei Lebensmitteln der Fall ist? Wie zerbrechlich ist das Produkt? Welche Marketinganforderungen muss die Verpackung erfüllen? Inwiefern beeinflusst die Verpackung die Haltbarkeit des Produkts? Vertreter:innen der Kunststoffbranche nennen zu diesem Punkt gerne das Beispiel der Salatgurke, die in Plastikfolie eingepackt drei- bis viermal länger hält als eine blanke Gurke. Hier verringert die Verpackung also die Lebensmittelverschwendung, was in diesem Fall deutlich stärker wiegt als der durch die Folie verursachte Müll. Die Frage, ob und wie ein Produkt verpackt wird, ist also eine komplexe und sie verlangt nach einer Einbeziehung verschiedenster Parameter.



„Wie verschiedene Verpackungsmaterialien in puncto Nachhaltigkeit abschneiden, kann sich je nach Anwendung oder Region zum Teil stark unterscheiden“, weiß Branchenexperte Florian Müller, Partner der Unternehmensberatung Bain & Company. Im Paper & Packaging Report 2023 gibt das Unternehmen Aufschluss über die Möglichkeiten und Anforderungen des nachhaltigen Verpackens, basierend auf Marktforschung, Analysen von Finanzdaten und Interviews mit Branchenteilnehmer:innen. Laut Müller gehört beispielsweise Glas zu den Materialien, die in der Herstellung am meisten Emissionen verursachen. Bei der Neuproduktion fallen hierbei rund 220-230 CO2-Äquivalente an. Verpackungen aus Kunststoff wie z.B. leichte Folien oder Beutel wiederum schneiden mit 15-20 CO2e zwar hinsichtlich der CO2-Emissionen bei Produktion und Transport sehr gut ab, allerdings sind sie am wenigsten kreislauffähig oder biologisch abbaubar. Wichtig sei daher, den gesamten Lebenszyklus von Verpackungsmaterialien zu berücksichtigen – von der Rohstoffgewinnung und Produktion über den Transport bis hin zum Ende des Produktlebenszyklus.