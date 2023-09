In den USA, wo Knapp für den Retail-Riesen Walmart vier Hightech-Distributionszentren realisiert, ist „right-sized Packaging“ bereits im Einsatz. Dadurch konnte Walmart seinen Kartonabfall um 26 Prozent reduzieren, den Bedarf an Füllmaterial sogar um 60 Prozent.



Ähnliche Ergebnisse erwartet ein internationaler Sportmodehändler, wo right-sized Packaging gerade realisiert wird. Der Global Player im Bereich Sportmode verschickt 6,2 Millionen Kartons pro Jahr in die ganze Welt: Mit 45 Prozent weniger Versandvolumen erwartet man sich nicht nur 30 Prozent weniger Füllmaterial, sondern auch über 5.000 Kilometer Klebeband können so eingespart werden. Insgesamt beträgt das Einsparungspotential laut einer Aussendung von Knapp 500 Tonnen CO 2 pro Jahr – allein durch Materialeinsparungen. Zusätzlich verringern weniger LKWs durch optimierte Beladungen den ökologischen Fußabdruck.