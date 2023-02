Mit unserem alljährlichen Maschinenbauer-Ranking bieten wir Ihnen wieder den exklusiven Überblick über die heimische Branche. Wer ist die Nummer eins, wer sind die Verlierer, wer die Aufsteiger – und wie haben sie das geschafft? Die aktuelle Reihung, gespickt mit erlesenen Einblicken in die Unternehmen finden Sie ab Seite 14.

(Sie interessieren sich auch für das aktuelle Anlagenbauer-Ranking? Hier entlang: Das große Anlagenbauer-Ranking 2021)

Das Zukunftsthema E-Mobilität aus der Sicht der Batterieproduktion hat es auf unser Cover geschafft. Die Automatisierungsmöglichkeiten in dem Bereich bringt Ihnen die Story ab Seite 28 näher. Inspiration für die Wahl alternativer Energieträger gibt’s ab Seite 24.



Vernetzung – zwischen Maschinen, Menschen und Produkten – gehört zu den Grundprinzipien der Industrie 4.0. Welche Möglichkeiten der überbetriebliche Informationsaustausch schafft und warum er dem eigenen Profitgedanken nicht zuwiderlaufen muss, schildert Sven Hamann, CEO von Bosch Connected Industry, im Interview ab Seite 6. Vom Potenzial vernetzter Systeme und Cloud Engineering für Maschinenbauer ist auch Beckhoff-Produktmanager Josef Papenfort überzeugt. Weniger Hoffnung steckt er jedoch in das europäische Dateninfrastrukturprojekt GAIA-X. Das Interview dazu finden Sie ab Seite 30. Wie digitale Plattformen auch kleinen Betrieben einen Vorteil verschaffen sollen, lesen Sie in unserer Fokusstory ab Seite 12. Datenaustausch als Resilienzbringer für logistische Prozesse – das ist die Prämisse eines Projektes, das vom Klimaschutzministerium initiiert wurde. Was es damit auf sich hat, lesen Sie ab Seite 42. Wenn Interaktion auf Vertrauen gründet, wie können sich Organisationen vernetzen, wenn diese Voraussetzung fehlt? Hier setzt die Blockchain-Technologie an, die die Werte Transparenz und Sicherheit miteinander verbinden soll. Wo die Technologie steht und wann und wie sie in der Industrie einsetzbar wird, erfahren Sie ab Seite 44.



Und zwischen all diesen Informationen finden Sie wie gewohnt die neuesten Produkte und Automatisierungstools, sowie Meinungsbeiträge unserer geschätzten Experten. Diese Ausgabe soll sie nun die beiden Sommermonate begleiten – die nächste erscheint im September. Das E-Paper finden Sie im Shop!