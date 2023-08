AVL entwickelt, erstellt Simulationen und testet Technologien für die Automobilindustrie. Mit 3000 an verschieden Standorten beschäftigten Software-Expert:innen ist das Unternehmen digital gut aufgestellt. Sie arbeiten zeit- und ortsunabhängig im digitalen Raum, evaluieren und verwerten Daten und sind in der Cloud verbunden. Auch künstliche Intelligenz spielt hierbei eine Rolle. So kann bereits in einer frühen Phase der Entwicklung gezielt optimiert werden - auch was etwa den CO 2 -Fußabdruck in der Batterieproduktion betrifft. Dank hoher Transparenz und der Auswertung von Echtzeitdaten soll die Time to Market verkürzt werden. Der cloudbasierte Ansatz ermöglicht eine breite Integration der Software-Tools von AVL. Hier kommt Microsoft ins Spiel.