Günther Apfalter, President von Magna Europe and Asia, schätzt, dass chinesische Fahrzeughersteller um etwa 40% günstiger produzieren können als europäische Mitbewerber. Das liege an den weiter günstigen Lohnkosten - neuerdings aber auch an den unterschiedlich hohen Energiepreisen. Magna agiert daher auch selbst am Markt für Aluminium und lagert dies bei sich ein.



Beim Auto gehen die Neukäufe unter anderem deshalb zurück, weil die finanziell stärkste Gruppe der 50-Jährigen unentschlossen ist, in welche Technologie sie setzten sollten. Günther Apfalter zufolge liegt das Durchschnittsalter für den ersten Autokauf inzwischen bei 27 Jahren. Die durchschnittliche Nutzung eines Autos liegt bei 1,5h pro Tag. Vor allem der Markt der Autos mit Elektroantrieb werden laut dem Magna-Präsidenten in den nächsten Jahren von chinesischen Herstellern überrannt werden, dazu zählen Marken wie etwa BYD, SAIC, Great Wall, Greely, NIO, Chery etc.



Günter Apfalter macht kein Geheimnis daraus, dass er persönlich nach wie vor zum Verbrenner stehe, vor allem deshalb, weil das Recycling der Batterie sehr komplex ist. Aufhorchen lässt er auch mit der Aussage, dass etwa nur 10% der im Auto verfügbaren Features tatsächlich genutzt würden. Die größte Herausforderung für Autobauer sei daher die funktionierende Software, die alle Teile zusammenführt.