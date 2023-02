Die meisten Unternehmen verwenden mittlerweile Cloud-Dienste. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass der Betrieb und damit auch die Sicherheit vom Cloud-Anbieter und Nutzer gemeinsam gestaltet werden. Der Grad der Eigenverantwortung ist davon abhängig, ob man Infrastruktur-, Plattform- oder Software-as-a-Services aus der Cloud bezieht. Der Cloud-Betreiber übernimmt die physische Sicherheit (etwa des Gebäudes durch Zugangskontrollen etc.). Wer Infrastruktur-as-a-Service nutzt, etwa virtuelle Server hostet, muss sich um Themen wie Firewall, Netzwerksicherheit, Betriebssystem usw. selbst kümmern. Bei Platform-as-a-Service muss der Entwickler die Anwendungssicherheit selbst gewährleisten. Software-as-a-Service schränkt den Anwender auf die Nutzung und Gestaltung zwar stärker ein, dafür aber übernimmt der Cloud-Anbieter die meisten Sicherheitsaspekte. In der Praxis gibt es oft einen Mix aus IaaS, PaaS und SaaS, wobei die eigene IT in allen Bereichen fit sein muss.

Zero Trust: Nichts und niemanden vertrauen

Die Zero-Trust-Methodik bildet eine gute Basis für jede Cloud-Nutzung. Als Grundannahme dabei gilt, dass man nichts als sicher einstufen kann, wenn es nicht überprüft wurde. Das schließt die Identität von Benutzern, Anwendungen, Geräten, Daten, Infrastrukturen und auch Netzwerken ein. Was nach einer unlösbaren Aufgabe klingt, ist dank der Cloud-Betreiber durchaus machbar, denn sie bieten eine große Anzahl von Tools und Diensten, um Zero Trust umzusetzen. Die typischen Funktionen sind Multi-Faktor-Authentifizierung von Benutzern mittels Tokens und Biometrie sowie die Anomalie-Erkennung. Zusätzlich gibt es proaktive Sicherheitstools, die auf Bedrohungen reagieren und sich den eigenen Sicherheitsanforderungen entsprechend konfigurieren lassen.